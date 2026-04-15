Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Görüşmelerden çıkan her haber piyasalarda yön tayin edici nitelikte kabul edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

Trump'ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda da "(Savaş) Sanırım bitmeye çok yakın." ifadesini kullanması iyimserliği artırdı.

Söz konusu gelişmeler küresel risk iştahının yükselmesine neden olurken Asya piyasalarında da Çin hariç alıcılı bir seyir öne çıkıyor

Çin'den Rusya ile eş güdüm mesajı

Diplomatik gelişmeler de takip edilirken, Çin, ABD'nin Venezuela ve İran'a askeri müdahaleleriyle çatışmaların yoğunlaştığı, jeopolitik istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Rusya'ya uluslararası alanda eşgüdümü ve karşılıklı desteği sürdürme mesajı verdi.

Ülkeyi ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Pekin'de bir araya gelen Bakan Vang Yi, mevcut uluslararası durumun son derece kırılgan olduğunu, tek taraflı hegemonyanın verdiği zararın yoğunlaştığını belirtti.

Vang, küresel yönetim sisteminin derin dönüşümler geçirdiğini, insanlığın barış ve kalkınma davasının büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Güney Kore alternatif tedarik zincirleri oluşturacak

Öte yandan, Güney Kore’nin, Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz trafiğinde yaşanan sorunlar nedeniyle alternatif tedarik zincirleri aramak için Cezayir, Libya ve Kongo Cumhuriyeti'ne özel temsilciler göndereceği bildirildi.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Cho Hyun, kabine toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, hükümetin alternatif tedarik kaynaklarının güvence altına alınması çabalarına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli ülkelere başkanlık elçilerinin gönderilmesi sürecini takip edeceğini kaydetti.

Bu kapsamda, ilgili bakanlıkların, Güney Kore Petrol Birliği ve diğer paydaşlarla da istişare içinde hareket ettiği aktarıldı.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı takip edilirken, Japonya'da çekirdek makine siparişleri şubatta aylık bazda yüzde 13,6 ile beklentilerin aksine artarken, yıllık bazda yüzde 24,7 ile tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 yükselişle 6.091 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 58.228 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 4.022 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 25.987 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,6 değer kazancıyla 78.067 puan seviyesinde bulunuyor.