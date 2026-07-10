Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler devam ederken teknoloji ve yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler piyasalarda risk iştahını destekliyor.

ABD'li çip üreticisi Micron Technology'nin 2035 yılına kadar ülkede 250 milyar doların üzerindeki yatırım planı ve Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix'in ABD piyasalarında işleme başlayacak olması, yatırımcıların teknoloji sektörüne yönelik iyimserliklerini tazeledi.

Analistler, çip şirketlerine ilişkin büyüme beklentilerinin canlılığını koruduğunu belirterek, yatırımcıların Orta Doğu'daki jeopolitik risklerden çok teknoloji sektöründeki olumlu gelişmelere odaklandığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Asya tarafındaki yarı iletken hisselerinde de alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Japonya'dan "Emeklilik Yatırım Fonu" adımı

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama dün yaptığı açıklamada, hükümetin Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) dahil olmak üzere emeklilik fonlarını yerli finansal varlıklardaki paylarını artırmaya teşvik etmenin yollarını araştırmak istediğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Japon yeni, dolar karşısında güçlendi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 düşüşle 161,5 seviyesine gerilese de parite 40 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artarken endeksteki artış yıllık bazda yüzde 7,1 ile öngörüleri aştı. Veriler, ülkede maliyet kaynaklı enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,52 artışla 7.476 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,58 değer kazancıyla 68.814 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 düşüşle 4.020 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,19 primle 24.271 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,91 üzerinde 77.435 puandan işlem görüyor.