Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın, başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecinin uzayacağına yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla ABD'de etkili olan satış baskısı Asya tarafına da taşındı.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalarının başarılı olup olmayacağına yönelik endişeler de bölgedeki risk algısını destekliyor.

Zayıf iç taleple mücadele eden Çin'de yeni gelecek ABD yönetiminin atması beklenen ticari tarife adımları da ekonominin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayına ilişkin hanehalkı güveni 36,2 ile beklentileri karşılamadı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 39.970 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.521 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 19.250 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 77.633 puanda işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.228 puan seviyesinde bulunuyor.