Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırırken, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını duyurmasının ardından Çin tarafındaki çelik sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerinde yükseliş dikkati çekti.

Yapı ürünleri alanında faaliyet gösteren Zhejiang Hangxiao Steel Structure ve çelik üreticisi Hang Zhou Iron & Steel'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Trump'ın söz konusu tarifelerine karşın, Hong Kong Genel Sekreteri Eric Chan, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin, Hong Kong'u, ayrı bir gümrük bölgesi statüsü olduğu konusunda görmezden geldiğini ve şehre uygulanan son ABD tarifeleri hakkında Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağını belirtti.

Güney Kore'de ise aralık ayında sıkıyönetim ilanıyla başlayan siyasi krizin etkisini yitirdiğine yönelik güven, yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

Japonya'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.539 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 21.407 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.314 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 76.919 puanda seyrediyor.