Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık seyir öne çıkıyor. Gözler ise bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Bu gelişmelerle Asya tarafında Hindistan hariç alış ağırlıklı seyir izlenirken, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik getirdiği gümrük vergisine Güney Kore'den misilleme açıklaması geldi. Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararına "önceden hazırlanmış tedbirlerle" karşılık vereceklerini belirtti.

Japonya Sanayi Bakanı Yoji Muto ise ülkesinin, ABD'den çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulmayı talep ettiğini belirtti. Trump, Çin'den yapılan tüm ithalatlara yüzde 10 vergi getirmişti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Trump'ın politikalarının etkilerini, ekonomik tahminlerine dahil etmeden önce kapsamlı şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Ueda, "Tek tek politikalar yerine genel paketin nasıl görüneceği ve ne tür politika gelişmelerinin kur dalgalanmalarına neden olduğu gibi resmin bütününü görmeden Japonya üzerindeki etkisini anlayamayız." dedi.

Bununla birlikte, Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'in, küresel rakiplerine yakın bir performansı daha düşük maliyetle sunduğuna yönelik değerlendirmeler, Çin'deki pay piyasalarında işlem gören teknoloji şirketlerine ilgiyi artırdı.

Analistler, DeepSeek'in yaptığı atılımın Çin'in teknoloji hisselerine pozitif etkisinin hissedildiğini belirtirken, bu durumun Çinli firmaların küresel ölçekte yeniden değerlendirilmesini tetiklediğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.985 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.548 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazancıyla 21.779 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 primle 3.339 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 76.231 puanda seyrediyor.