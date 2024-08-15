Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla oluşan risk iştahı, bugün Japonya ve Çin'de açıklanan verilerden alınan sinyallerle Asya'ya da taşındı.

Buna göre, Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 3,1'le beklentilerin üzerinde büyürken, bu durumun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsünde politika alanını rahatlatacağı tahmin ediliyor.

Ülkede sanayi üretimi ise aylık yüzde 4,2 gerilerken, kapasite kullanımı da yüzde 3,1 düşüş kaydetti.

Çin tarafında açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 artışla öngörülerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın perakende satışlar yüzde 2,7 artışla tahminleri geride bırakırken, bu durum durgunluk endişesinin öne çıktığı ülke ekonomisinde ekonomik aktivitenin yeniden canlanıyor olabileceği beklentilerini destekledi.

Söz konusu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerilemeyle 147,2 seviyesinde bulunurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,78 artışla günü 36.726 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 17.060 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 2.850 puanda seyrediyor.

Bugün Güney Kore ve Hindistan'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.