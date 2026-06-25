Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Devam eden ABD-İran görüşmelerinde tarafların müzakereci tutumunu sürdürmesi, piyasalarda jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikleri artırdı.

Orta Doğu'da yeni bir çatışmayı tetikleyecek gelişmelerin yaşanmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinde kontrollü normalleşme bu beklentileri desteklerken, arz endişelerinin azalmasıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

Öte yandan, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Çip üreticisi Micron'un beklentileri aşan bilançosu yapay zeka ve teknoloji sektörüne ilişkin endişeleri azalttı.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'de piyasa sonrası işlemlerde artan yatırımcı iştahı, yeni işlem gününde Asya'ya da taşındı.

Micron'un bilançosunun beklentilerin üzerinde gelmesi şirketlerin ve bireysel kullanıcıların yapay zeka talebinin azalacağına yönelik endişeleri hafifletti. Analistler bu gelişmeyi, piyasalarda yapay zeka destekli büyüme ivmesinin güçlü bir şekilde devam ettiğinin bir göstergesi olarak görüyor.

Bölge piyasalarında teknoloji ağırlığıyla bilinen Güney Kore'de Kospi endeksi hızlı bir toparlanma eğilimine girdi. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 13 yükseldi. Şirketin yakın zamanda ABD borsasında da işlem görmesi bekleniyor.

Öte yandan Japonya'da öncü endeks nisan ayında 116,1 ile öngörüleri aştı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,4 artışla 8.930 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,7 değer kazancıyla 72.419 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 4.120 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 22.998 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,7 primle 77.513 puandan işlem görüyor.