Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da kademeli bir anlaşma sağlanabileceğine dair beklentilerle tahvil faizlerindeki yükselişin frenlenmesiyle toparlanma eğilimine girdi.

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında sıkılaştırma sürecine devam edebileceği öngörülerini desteklemesi, piyasalarda risk unsuru olarak varlığını sürdürüyor.

Asya tarafında ise Güney Kore ve Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olması sebebiyle işlem hacmi azaldı. Sığ kalan piyasada Hong Kong hariç pozitif görünüm izlendi.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin ABD'ye ziyareti ve Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeler, bölge piyasalarının odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, ABD-Çin ticaret ateşkesinin 10 Ocak'a kadar uzatılması olumlu olsa da nadir toprak elementleri gibi kritik konularda belirgin ilerleme kaydedilmesinin ticaret alanında birtakım riskleri barındırmaya devam ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerin yanı sıra dolar/yen paritesinde son 5 işlem gününde görülen yükseliş, Japon ekonomi yönetiminin ülkenin para birimi yene müdahalede edebileceği beklentileriyle bugün terse döndü. Parite, yüzde 0,4 düşüşle 158,18 seviyesine bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,45 değer kazancıyla 66.466 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 24.425 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 artışla 73.731 puan seviyesinde bulunuyor.