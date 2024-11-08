Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Çin tarafında büyümenin desteklenmesi için bir teşvik paketinin açıklanacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.

Çin'de alınacak önlemlerin Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde daha yüksek tarifeler tehdidine karşı yeterli olup olmayacağına yönelik belirsizlikler de Çin piyasalarının risk iştahını törpülüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin hanehalkı harcamaları yüzde 1,1 azalışla öngörülerin üzerinde gelirken, söz konusu döneme ilişkin öncü endeks 109,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yatay seyirle 152,9 seviyesinde seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 39.469 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 azalışla 2.561 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 20.826 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.456 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 79.417 puanda bulunuyor.