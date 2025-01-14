Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, ek gümrük vergilerinde kademeli bir artırım politikası izlenebileceğine yönelik haber akışı Çin'de risk iştahının güçlü kalmasını destekliyor.

Buna ek olarak Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu piyasada istikrar sağlamak ve olumlu ivmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceklerini bildirdi.

Öte yandan ABD'de yarı iletken sektörü öncülüğünde görülen satıcılı seyir Japonya'da da etkili oluyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayına ilişkin dış ticaret dengesi 97,9 milyar yen fazla verdi.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yatay seyirle 157,6 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93 değer kaybıyla 38.433 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.497 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükselişle 19.259 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2 değer kazancıyla 3.230 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 76.600 puan seviyesinde bulunuyor.