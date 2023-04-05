Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Asya borsaları Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Küresel pay piyasalarında, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık seyir izlenirken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.
Bölge merkez bankaları politika kararlarını açıklamaya devam ederken, bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası 25 baz puanlık piyasa beklentilerine karşın, politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 5,25'e çıkardı.
Öte yandan, Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 55'e, bileşik PMI ise 52,9'a çıktı.
Bugün Çin ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.495 puan olurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla 27.813 puandan günü tamamladı.
Dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 131,6'dan işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 59.611 puanda seyrediyor.