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Asya borsaları karışık seyrediyor

Haftanın son işlem gününde Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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Küresel piyasalarda ise gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Asya pay piyasalarında, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülürken, bölge genelinde endeksler haftanın son işlem gününde dar bir bantta hareket ediyor.

Öte yandan, Japonya açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 2,8'le beklentilerin üzerinde artarken, bu durumun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı konusunda politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,74 artışla günü 146,26 seviyesinde kapatırken, şu sıralarda yüzde 0,45 gerilemeyle 145,6 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla günü 38.364 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 2.701 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,45 düşüşle 17.560 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 2.845 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 81.120 puanda bulunuyor.

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