  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Asya borsaları karışık seyrediyor
Takip Et

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asya borsaları karışık seyrediyor
Takip Et

Küresel pay piyasaları, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlarken, Çin Merkez Bankası (PBoC), temmuzdaki 20 baz puanlık indirim ardından bu ay politika faizini sabit tuttu.

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,3 faizle 300 milyar yuan (42,2 milyar dolar) nakit aktardı. Ancak daha önce verilen 401 milyar yuan (56,3 milyar dolar) kredinin vadesi 15 Ağustos'ta dolduğundan bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.

PBoC, temmuz ayında politika faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekmişti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,66 azalışla günü 38.110 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 143,8 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.698 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 17.790 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 2.854 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 81.680 puanda bulunuyor.

Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuÇin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuKüresel Ekonomi

 

Piyasalar, verilerin yoğun olduğu haftaya temkinli başladıPiyasalar, verilerin yoğun olduğu haftaya temkinli başladıFinans

 

Borsa Haberleri
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Krediye ulaşamayan şirketler halka arza mı yöneliyor?
Krediye ulaşamayan şirketler halka arza mı yöneliyor?
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
New York borsası haftayı yükselişle tamamladı
New York borsası haftayı yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul duyurdu: Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul duyurdu: Dört hisseye kredili işlem yasağı