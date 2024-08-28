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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, Asya'da teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının piyasanın yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Japonya'da faiz artırımlarının devam edeceği yönündeki tahminler bölge genelinde risk algısını beslemeyi sürdürüyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,22 artışla günü 38.371 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 144,6 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 2.689 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalışla 17.715 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.840 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 81.940 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyorKüresel piyasalar karışık seyrediyorFinans

 

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