Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Asya'da yeni işlem gününde Güney Kore ve Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir görülürken, Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranlarının bugünden itibaren yüzde 0,5 oranında azaltılacağı belirtildi.

Piyasaya yeterli nakit sağlanması amaçlanan kararın, 1 trilyon yuanlık (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.

Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,6'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Analistler, Çin'in ekonomik teşvik hamlelerinin ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, ülkedeki pay piyasalarında risk iştahını artırdığını kaydetti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Çin'de sanayi karları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 17,8 düşüş kaydetti.

Japonya'da ise eylül ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 2,2 artışla beklentiler dahilinde gerçekleşirken, temmuz ayı öncü endeks 109,3 oldu.

Öte yandan, Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanlık seçimini geçmişte tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru kazandı.

İlk tur sonuçlarının ardından dün günü yatay seyirle 144,8 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 1 düşüşle 143,4 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 39.829 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 2.649 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 primle 3.083 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 yükselişle 20.481 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 85.762 puanda bulunuyor.