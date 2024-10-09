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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya tarafında ise yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor, Güney Kore'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.

Çin tarafında hükümetin yeni bir ekonomik teşvike olan isteksizliği sebebiyle risk iştahının azalması dikkati çekerken, ülkenin pay piyasalarında satış baskısının güçlü olduğu görülüyor.

Bununla birlikte, Japonya'nın yeni Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, dün yaptığı açıklamada, para politikasıyla ilgili kararların Japonya Merkez Bankasının (BOJ) yargı yetkisine girdiğini belirterek, "BoJ'un parasal desteğin derecesini ekonomik ve fiyat gelişmelerine göre nasıl ayarlayacağına dair kararına güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,1 artışla 148,4 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 148,5 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası yüzde 5,25 olan politika faizini 50 baz puan düşürerek 4,75 seviyesine indiridi. Hindistan Merkez Bankası politika faizini yüzde 6,50 seviyesinde sabit tuttu.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin makine siparişleri yıllık yüzde 6,5 azaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla 39.299 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 20.795 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 4,8 düşüşle 3.321 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 82.265 puandan işlem görüyor.

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