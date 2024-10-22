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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya'da da Güney Kore ile Kuzey arasında artan gerilim de risk algısını besliyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Güney Kore'de bugün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 azalarak tahminlerin gerisinde gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,8 artışla 150,8 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,1 yükselişle 150,9 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 38.405 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,4 azalışla 2.570 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 20.512 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.281 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 80.808 puanda bulunuyor.

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