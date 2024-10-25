Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ile birlikte karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde gözler bu hafta sonu Japonya'da yapılacak olan genel seçimlere çevrildi.

Geçtiğimiz haftalarda yeni kabine, 27 Ekimde gerçekleştirilecek erken genel seçim için meclisi feshetme kararı almıştı.

Analistler, Liberal Demokrat Parti'nin yeni başkanı İşiba Şigeru'nun ilk büyük siyasi sınavını vereceğini belirterek, Japonya'da yapılacak genel seçimler öncesinde ülkede risk iştahının törpülendiğini söyledi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ekim ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 artışla beklentiler dahilinde gerçekleşirken, ağustos ayı öncü endeks ise 106,9 oldu.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini (MLF) yüzde 2 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Analistler, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) faiz oranlarındaki indirime MLF oranlarında indirimin eşlik etmemesinin bankalar üzerindeki baskının artabileceğini söyledi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,6 düşüşle 151,8 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,1 artışla 152,9 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 37.913 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 artışla 2.584 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 20.611 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 3.297 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 79.408 puanda bulunuyor.