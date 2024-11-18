Asya borsaları karışık seyrediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamındaki görüşmenin detaylarını paylaştı.

Şi Cinping'in, Biden ile görevi devretmeden önce yaptığı son görüşmede, başta Tayvan olmak üzere Pekin'in ilişkilerde "kırmızı çizgi" olarak gördüğü konulardaki tutumunu yinelediği bildirildi.

Şi, Çin'in diğer kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde egemenliğe ve deniz haklarına sahip olduğunu savunarak, "ABD, Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflerdeki ikili ihtilaflara müdahale etmemeli, provokasyon dürtülerini kışkırtmamalı." ifadelerini kullandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet, bu yıl yüzde 2,5 ila 3,5 olarak öngördüğü büyüme tahminini, kötümser tahmin olan yüzde 2,5'e çekti. Yerel hükümetten yapılan açıklamada, revizyonun gerekçesi olarak "dış koşullardaki zorluklar" ve "politik belirsizlikler" gösterildi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada, ekonomi ve fiyatlardaki gelişmelerin tahminler doğrultusunda seyretmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini tekrarladı.

Ülkede bugün açıklanan veriye göre eylül ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 4,8 azaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 38.232 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.323 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2 yükselişle 2.464 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 19.581 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 77.562 puanda bulunuyor.