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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin adımları ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının yansımaları pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Çin, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmeleri desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda para politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, bankanın politika faizini artırıp artırmayacağına nasıl karar vereceği konusunda piyasalarla net bir şekilde iletişim kurmaya devam etmesinin önemli olacağını söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önceki aya göre değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilere paralel arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 36.783 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 2.575 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 azalışla 23.625 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.377 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 73.688 puanda seyrediyor.

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