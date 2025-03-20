  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Asya borsaları karışık seyrediyor
Takip Et

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asya borsaları karışık seyrediyor
Takip Et

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Asya borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Öte yandan, bölgede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, Çin, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin görüşmelerini desteklediğini bildirdi.

Ayrıca bugün Japonya'da tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmeyecek.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.637 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 azalışla 24.319 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.409 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 75.916 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandıKüresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandıEkonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa güne düşüşle başladı: Artıya geçti!
Borsa güne düşüşle başladı: Artıya geçti!
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan çekildi
Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan çekildi
Piyasalarda sert dalgalanma: Yabancı analistler değerlendirdi
Piyasalarda sert dalgalanma: Yabancı analistler değerlendirdi
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı