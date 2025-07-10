Asya borsaları karışık seyrediyor

Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında, Fed yetkililerinin bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündükleri belirtildi. Bu durum küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, toplantı tutanaklarının ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının bu yıl faiz indirimlerini olumsuz etkilemeyeceğine dair umutları artırdığını söyledi.

Öte yandan Trump'ın açıklamaları tarifeler üzerinden ticaret gerilimlerinin yeniden artmasına ve risk algısının devam etmesine neden oldu.

Analistler, New York borsasındaki yükselişlerin Asya borsalarına da taşındığını belirterek, Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlemesine karşın ABD ile diğer ülkeler arasında devam eden ticaret gerilimlerinden dolayı yükselişlerin sınırlı olduğunu ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık da yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 azalışla 39.674 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,58 yükselişle 3.183,23 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.510 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 24.009 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 83.161 puan seviyesinde bulunuyor.