Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından risk iştahı yükseldi. Nvidia'nın güçlü finansal sonuçları Asya borsalarına da yansıdı. Bölgedeki teknoloji şirketlerinin öncülüğünde Japonya ve Güney Kore borsalarında sert yükselişler görüldü.

Öte yandan dolar/yen paritesi 157 seviyesine çıkarken zayıflayan yenden dolayı ihracatçı şirketlerin hisselerinde görülen yükseliş Japonya borsasını destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

Yendeki zayıflamayla birlikte Japon ekonomi yönetiminin yene müdahalede bulunabileceğine dair beklentiler de arttı. Öte yandan, Japonya'da tahvil piyasasına ilişkin endişeler artmaya devam ederken ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,84'e kadar çıkarak 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 2,87 ile 1998'den bu yana 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,39 ile 40 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,75 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 110 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlayacağına yönelik haberler ülkede enflasyonun daha da artacağı endişelerini artırırken tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Analistler, diğer taraftan Japon ekonomisinin daralma kaydettiğini anımsatarak, ülkede yetkililerin teşvik paketi hazırlığında olmalarının nedenlerinden bir tanesinin de Japon ekonomisindeki bu daralma olduğunu kaydetti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,50'te sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,68 yükselişle 49.837,50 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,92 artışla 4.004,85 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 3.935 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.744 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 85.446 puanda seyrediyor.