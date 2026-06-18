Asya borsaları karışık seyrediyor

Jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikası kararları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed, federal fon oranına ilişkin yıl sonu tahminini mart ayında öngördüğü yüzde 3,4'ten 3,8'e yükseltti.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 tahminini yüzde 3,1'den 3,6'ya ve 2028 tahminini yüzde 3,1'den 3,4'e çıkardı. Fed uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3,1 olarak korudu.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da faiz artışı yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesini (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koydu.

Jeopolitik tarafta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı.

Pakistan'ın, eş arabulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi 19 Haziran 2026'da İsviçre'de resmi tören düzenleyeceğini kaydeden Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini sundu.

Asya tarafında ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmadan kaynaklı pozitif etkilerle Japonya ve Güney Kore borsalarında yükselişlerin diğer taraftan Çin ve Hong Kong borsalarında ise düşüşlerin görüldüğü karışık bir seyir öne çıkıyor.

Japonya ve Güney Kore borsalarındaki yükselişler çip üreticisi ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Hong Kong'un önde gelen internet şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki yapay zeka ve yazılım şirketlerine artan ilgisi nedeniyle baskı altında kaldı.

Çin'in Hong Kong'a Çinli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlar üzerinde baskı yaptığına dair haberler de Çin'den Hong Kong'a sermaye akışının azalabileceği endişelerine neden oldu.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 artışla 9.063 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 71.126 puandan kapandı. Nikkei 225 endeksi 71.398,58 puanla, Kospi endeksi de 9.106,07 puanla rekor seviyeyi gördü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 4.096 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 23.798 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 primle 77.214 puandan işlem görüyor.