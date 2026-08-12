Asya borsaları karışık seyrediyor

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ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde beklenen sonuç henüz çıkmadı. Bölgede gerilimler askeri anlamda düşük seviyede kalırken özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sebebiyle artan petrol fiyatları küresel çapta enflasyonist baskının devam etmesine neden oluyor.

Söz konusu riskler piyasaları baskılarken teknoloji şirketlerinin olumlu sinyal veren bilançoları bölgede risk iştahını canlı tutuyor.

Dün Katar'ın, Umman ile İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıklamasının ardından ABD askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale etmesi bölgede kalıcı barışı kapsayacak bir anlaşmaya yönelik soru işaretlerini artırdı.

Enerji tedarikinde kritik değere sahip Hürmüz Boğazı, jeopolitik risklerin gölgesinde kalmaya devam ederken İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Boğazın açılmayacağını söyledi.

Öte yandan, Güney Kore'de teknoloji şirketi LG Electronics hisseleri yüzde 10, yarı iletken şirketi SK Hynix yüzde 5,4 ve Samsung Electronics hisseleri de yüzde 6,5 yükseldi. Japonya'da yarı iletken sektöründe de yükselişler göze çarptı. Buna göre, Kioxia Holdings hisseleri yüzde 4,4, Tokyo Electron hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne tanımlanamayan füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, bir hafta içinde ikinci kez Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde tanımlanamayan bir füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, doğusundaki Wonsan kenti yakınlarından Japon Denizi yönüne yerel saatle 06.00 sularında tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaları sonrası "acil güvenlik değerlendirme" toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Toplantıda Güney Kore'nin verebileceği yanıtların yanı sıra bu durumun ulusal güvenliğe etkilerinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore'nin birkaç gün arayla füze fırlatmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,68 artışla 6.579 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 67.630 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.946 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 25.384 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 78.529 puan seviyesinde bulunuyor.