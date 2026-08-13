Asya borsaları karışık seyrediyor

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Küresel piyasalarda, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın, ABD ile İran arasında süren görüşmelerden yeni bir ateşkes konusunda taraflardan henüz net bir açıklama gelmemesi iyimserlikleri sınırlıyor.

ABD ile İran'ın anlaştığına yönelik üçüncü taraflardan gelen açıklamalar dikkati çekerken, ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın sahip olduğu tek şeyin "yalancı basın" ve "yüzde 300 enflasyon" olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini savundu. İran yönetimi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar boğaz yeniden açılmayacak" yanıtını verdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından petrol fiyatları ve ABD'nin tahvil faizlerinde sınırlı bir geri çekilme izlendi. Devam eden bilanço sezonunda açıklanan şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında bulunurken, yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü seyrettiğine işaret eden sonuçlar teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Öte yandan, Japonya'da bugün açıklanan verilerde, üretici enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) tahminlerin altında kalsa da önceki aya göre hızlandı.

Öte yandan Japonya hükümetinin, yenin değer kaybının fiyatları yukarı taşımasından duyulan endişeyle gerçekleştirilen son döviz müdahalesinin etkisini artırmak arzusuyla Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımını destekleyebileceği belirtiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un gelecek ay yüzde 75 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

Çin'de elektrikli araç satışları düştü

Güney Kore'de medya düzenleyici kuruluş, ABD merkezli teknoloji şirketleri Google ve Apple'ın, ilgili uygulama piyasalarındaki baskın rollerini kötüye kullanarak, ülkenin telekomünikasyon kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, temmuz ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Çin'de elektrikli araç satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 düşüşle 980 bin olarak açıklanırken ocak-temmuz dönemindeki satışlar yüzde 12 azalarak 5,9 milyon oldu.

Yıla zayıf başlayan Çin pazarında iyileşme sinyalleri görülürken elektrikli araçlara yönelik vergi değişikliklerinin 2027'de satışları desteklemesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,21 artışla 6.773 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,24 değer kazancıyla 68.362 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.949 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.343 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 78.819 puan seviyesinde bulunuyor.