Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya piyasalarında da yeni işlem gününde karışık bir seyir hakim olurken, Güney Kore ve Çin'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.

Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru dün, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ile görüşmesinin ardından Japonya'nın şu an için daha yüksek borçlanma maliyetlerine hazır olmadığını söylemesi yende değer kaybına neden oldu.

Analistler, söz konusu açıklamanın ardından BoJ'un parasal sıkılaşma sürecine yönelik belirsizliğin arttığını belirterek, Japon yenindeki değer kaybının ülkede risk iştahını desteklediğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,1 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, bileşik PMI 52,0 oldu.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 2 artışla 146,47 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 146,64 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artışla 38.552 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 22.241 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,5 azalışla 82.948 puanda bulunuyor.