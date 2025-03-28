Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesi ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

Asya borsalarında da tarife riskleri ve zayıf makroekonomik verilerle satış baskısı öne çıkarken, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, istihdamı ABD'nin otomobil tarifelerine karşı koruma sözü verdi.

Ishiba, bahsedilen tariflerin Japon ekonomisine önemli bir etkisinin olacağını söyledi. Sektörleri ve istihdamı korumak için önlem alma taahhüdünde bulunan Ishiba, "ABD'nin Japonya'ya bu kadar yüksek tarifeler uygulamasının kendisi için yararlı olmayacağını anlamasını sağlamak için en etkili yolu düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 18-19 Mart'ta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarını yayınladı. Politika metninde, Japonya ekonomisinin, bazı alanlardaki zayıf eğilimlere rağmen kademeli olarak toparlandığı ve gelecek dönemde potansiyelin üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

Metinde, ABD'de yönetimin politikalarını ve bunların küresel ekonomi ile uluslararası finans ve sermaye piyasalarına etkilerinin yakından izlendiği aktarılarak, aynı zamanda ülke ekonomisinin ve fiyatların yüzde 0,5'lik faiz oranına nasıl tepki vereceğinin değerlendirileceği ifade edildi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da yıllık Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 2,9 artarken, çekirdek TÜFE'de artış aynı dönemde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 2 değer kaybederek 37.050 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.558 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 azalışla 23.434 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.351 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 77.446 puanda seyrediyor.

Nikkei 225 Endeksi 2 haftanın en düşük seviyesinden kapandı

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi, Trump'ın ticaret tarifelerinin potansiyel etkisine ilişkin endişelerin ağır basmasının ve otomobil üreticilerinin kayıplarının öncülük ettiği geniş bir satışla cuma günü iki haftanın en düşük seviyesinden kapandı.

Nikkei, yüzde 1,8 değer kaybederek 37.120,33 ile 14 Mart'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Stratejistler, hisse senetlerinin çoğunun temettüden çıkmasının yaklaşık 300 puanlık bir kayıpla sonuçlandığını söyledi.

Topix Endeksi de günü yüzde 2,07 düşüşle 2.757,25'den tamamladı.

Shinkin Asset Management'ta kıdemli fon yöneticisi Naoki Fujiwara, “ABD'nin gümrük tarifesi planlarının etkisine ilişkin belirsizlikler duyarlılığı zayıflattı” dedi.

Otomobil üreticileri Toyota Motor yüzde 4,53 düşerken, Honda Motor yüzde 4,88 değer kaybetti.

Tokyo Borsası'nın 33 sektör alt endeksinin tamamı düşerken, aracılık sektörü 4,52 düşerek en kötü performansı sergileyen sektör oldu. Ulaştırma endeksi yüzde 4 değer kaybetti.

Fujiwara, “Yerel hisse senetlerini destekleyen değerli hisseler bile bugün düştü çünkü yatırımcılar Perşembe gününe kadar temettü ödemelerini garantilemişti” dedi.