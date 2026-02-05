Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD'de yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle ABD pay piyasalarında yüksek volatilite görülüyor.

Yatırımcıların yapay zeka harcamalarını devasa bulması ve söz konusu harcamaların bazı şirketlerin finansal yapısına zarar verebileceğini değerlendirmesinin yanı sıra yarışa dahil olan yeni ürünlerin pazar payında ve iş modelinde ciddi değişimlere yol açabileceği beklentisi öne çıkıyor.

Çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın (AMD) finansal sonuçlarının yapay zeka harcamalarından beklenen verimi alamayacağı ve devasa harcamaların sürdüğüne işaret etmesi sonrası hisseleri yüzde 17,3 geriledi. Söz konusu satışlar sektör geneline yayıldı.

Öte yandan, ABD'li Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarında görev yapabilecek yeni bir yapay zeka aracını duyurması sonrası bazı şirketlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik kaygıların artmasıyla özellikle yazılım şirketlerinin hisseleri baskı altında kalmaya devam etti.

ABD endekslerinde teknoloji hisselerinde dün görülen satıcılı seyir Asya tarafına da taşındı.

Asyalı teknoloji hisselerinde sert satış baskısı görüldü

Asya tarafında, yapay zekanın yazılım şirketlerini etkileyeceğine yönelik endişelerin yanı sıra şirketlerin devasa yapay zeka yatırımlarından beklenen getiriyi elde edememeleri sektöre yönelik sert satış baskısında etkili oluyor.

Yapay zeka için kritik rol oynayan yarı iletken endüstrisi şirketlerinde de satış baskısı öne çıkarken bölge genelindeki teknoloji hisselerinde yüzde 5'i aşan kayıplar görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 5,9, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 4,8 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3,1 değer kaybıyla işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,9 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 4,8 kayıpla alıcı buldu. Çin ve Hong Kong tarafında da benzer bir görünüm öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 53.895,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9 azalışla 5.163,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 4.076 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 kayıpla 26.784 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 83.433 puan seviyesinde bulunuyor.