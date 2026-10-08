Asya borsaları negatif seyrediyor

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Orta Doğu'da mevcudiyetini koruyan jeopolitik gerilimler varlık fiyatlarını zorlamaya devam ediyor. Dün Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce gerçekleştirilebilecek İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediğine yönelik haber akışı bölgede yeni saldırıların oluşturduğu endişeleri körükledi.

Jeopolitik risklerin enerji arzı üzerindeki tehditleri belirginleştirmesiyle petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş gözlendi. Brent petrolün varil fiyatının 102 dolara kadar çıkması, dünya genelinde ekonomik görünümün karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Petrol tedarikinin kritik güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması bu fiyat hareketlerinde önemli rol oynuyor.

Asya tarafında mevcut gelişmeler doğrultusunda negatif bir seyir öne çıkıyor.

Enerji tedarikine ilişkin endişeler ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Hafta başından bu yana tatil nedeniyle işleme kapalı olan Çin'de piyasalar bugün yeniden açıldı. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret dengesi ağustosta 4,06 trilyon yen (yaklaşık 25,7 milyar dolar) fazla verdi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,62 azalışla 6.625 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 değer kaybıyla 64.050 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 azalışla 3.799 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 23.849 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 1 altında 71.936 puan seviyesinde bulunuyor.