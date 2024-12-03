Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserliği desteklemesi ve dün teknoloji hisseleri öncülüğünde artan alıcılı seyrin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, Asya Borsaları S&P 500 ve Nasdaq endekslerindeki kazanımlara paralel olarak yükseldi.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimi devraldıktan sonra ticari tarifeler uygulayacağı söylemleri yakından takip edilmeye devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng'in ekonomik teşvik söylemleri piyasalarda endişeleri sınırlıyor.

Gongşıng, Trump'ın yeni döneminde ABD ile yaşanacak ticaret savaşının ekonomiyi yeni zorluklarla karşı karşıya bırakması nedeniyle gelecek yıl büyümeyi desteklemek amacıyla destekleyici bir para politikasına yönelik planlarının altını çizdi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Güney Kore'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Yıllık bazda enflasyon Güney Kore Merkez Bankasının yüzde 2 olan enflasyon hedefinin altında kalmayı sürdürdü.

Dolar/yen paritesi ise güne yüzde 0,3 artışla 150,04 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,91 artışla 39.248 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,86 yükselişle 2.500 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 3.380 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 19,707 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 yükselişle 80.790 puandan işlem görüyor.