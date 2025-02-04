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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları pozitif seyrediyor
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ABD ve Çin arasında ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada ile Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini ertelemesi, Çin'e uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisinde de müzakere olasılığını gündeme getirdi.

Çin ile de muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini belirten Trump, Çin'den yapılan ithalata getirilen ek gümrük vergisinin ülkeyle anlaşma sağlanamaması halinde artabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade ederek, halihazırda enflasyonla mücadele eden ekonomilerin öncelikle diyalog yollu bir stratejiyi seçtiklerini kaydetti.

Çin tarafının müzakere etmeye sıcak baktığını ifade eden analistler, halihazırda ülkede devam eden zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının Çin ekonomisi için yeterince yıpratıcı olduğunun altını çizdi.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 38.776 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.482 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kazancıyla 20.695 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 primle 77.843 puandan işlem görüşüyor.

Çin'de ise piyasalarda tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

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