Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. ABD'de federal hükümetin kapalı kalması, ekonomik veri akışının aksamasına neden olmaya devam ediyor. Bu süreçte alternatif göstergeler ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, dün, ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) açıkladığı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekimde 52,4'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, açıklanan verilerden alınan sinyallerin ekonomik aktivite ve büyümeye yönelik iyimser bir tablo çizdiğini ifade etti.

Söz konusu verilerden alınan sinyallerle dün ABD endekslerinde ortaya teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış baskısı etkisini yitirdi.

Dün "yüksek değerleme" endişeleriyle değer kaybeden ABD'li teknoloji hisselerine paralel düşen Asya endeksleri yeni işlem gününde toparlandı. Dün yaşanan teknoloji hisseleri öncülüğündeki satıcılı seyir yerini alış ağırlıklı bir seyre bıraktı.

Kurumsal tarafta ise Toyota Motor, nisan-eylül döneminde şirketin net karının, önceki mali yıla oranla yüzde 7 düşerek 1,77 trilyon yene (11,5 milyar dolar) gerilediğini açıklamasına karşın, mart ayında sona erecek mali yıl için 3,4 trilyon yen (22,6 milyar dolar) işletme karı beklediğini açıkladı.

Söz konusu beklenti, daha önce tahmin edilen 3,2 trilyon yenden yüzde 6 fazla olurken, Nikkei 225'te işlem gören Toyota hisseleri yüzde 3,2 değer kazandı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 53,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, sektörde genişlemeye işaret etti. Bileşik PMI'da 51,5 ile eşik değer olan 50'nin üzerinde gelerek ekonomik aktivitede artış olduğunun sinyalini verdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 yükselişle 50.810 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 artışla 4.026 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 4.004 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kazançla 26.379 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi ise yatay seyirle 83.462 puanda seyrediyor.