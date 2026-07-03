Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrası alış ağırlıklı bir seyir öne çıkmasına karşın, teknoloji hisselerindeki düşüş eğiliminin sürmesi piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

İstihdam raporu açıklanmadan önce Fed'in ekim ayında faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyordu. Rapor açıklandıktan sonra Bankanın ekimde faiz artırım olasılığı yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali de yüzde 67'den yüzde 63'e geriledi. Jeopolitik gelişmelere ilişkin iyimser hava da pay piyasalarını destekliyor.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Makroekonomik verilere bakıldığında, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 52,2, Çin'de de 54,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu hafta bölgede açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik iyimser bir tablo çizmesi de Asya piyasalarında risk iştahını artırdı. Diğer taraftan petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerde seyretmesi de Asya piyasalarında risk iştahını destekleyen başka bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,8 artışla 8.088 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 69.883 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 4.059 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kazançla 24.384 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 78.036 puandan işlem görüyor.