Asya borsaları pozitif seyrediyor

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ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentilerini güçlendirmesi, küresel piyasalarda risk iştahının artmasında etkili oldu.

Buna karşın Orta Doğu'daki gerilimler risk iştahını sınırlayan önde gelen unsurlar arasında yer aldı.

Asya borsalarında da Güney Kore ve Çin'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde düşük işlem hacmi öne çıkarken, açık olan borsalar pozitif seyrediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,3'e, bileşik PMI ise 52,3'e gerileyerek önceki aya göre yavaşlamaya işaret etti. Japonya'da tüketici güven endeksi aynı ayda 35,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ekonomik aktivitenin hız kestiğine işaret eden verilerin ardından Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politikalarına duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 1,90'a indi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,45 artışla 69.986,00 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 artışla 23.983 puanda seyrediyor.