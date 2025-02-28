Asya borsaları tarife endişelerinin etkisinde

Küresel piyasalarda, Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izlenirken, Çin'e ek bir tarife söylemleri de Asya piyasalarında risk iştahını azaltıyor.

Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, dün Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Çin'e de ek bir tarifenin geleceğini belirterek, "Aynı şekilde Çin'e de bu tarihte yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacak. Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama sonrası, bölge endekslerindeki satış baskısı dikkati çekiyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre şubat ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede ocak ayına ilişkin sanayi üretimi, aylık yüzde 1,1 azalışla beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,6 artışla tahminlerin gerisinde kaldı.

Tokyo TÜFE'nin içinde bulunulan aya yönelik bilgi vermesi ve Japonya'nın en büyük şehrinin ölçümleri olması sebebiyle yakından takip edildiğini ifade eden analistler, söz konusu verinin ülkedeki makroekonomik durum hakkında öncü bilgi sağladığını aktardı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9 düşüşle 37.150 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 düşüşle 2.536 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 azalışla 22.980 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 3.335 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,4 kayıpla 73.600 puanda seyrediyor.