Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyrediyor

ABD'de dün açıklanan veriler piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oldu. Beklenenden daha güçlü bir istihdam artışına işaret eden veriler, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi açıklanan son istihdam verisi olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 35 seviyesine geriledi.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook "yüksek değerleme" endişelerine yönelik, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD endekslerindeki satıcılı seyir Asya piyasalarına da taşınırken, başta yarı iletken ve teknoloji sektörü hisselerindeki satış baskısı dikkati çekti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 12,1, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 10,4, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri 6,5 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 5,2 değer kaybıyla işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 8,6 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,6 kayıpla alıcı buldu.

Japonya, 21,3 trilyon yen tutarındaki teşvik paketini onayladı

Bu gelişmelerin yanı sıra Japonya'da kabine, 21,3 trilyon yen tutarındaki ekonomik teşvik paketini onayladı. Söz konusu adım genişleyici mali önlemler alma vaadi veren yeni lider Takaiçi Sanae'nin ilk büyük adımı oldu.

Paket, Kovid-19 salgınından bu yana en büyük teşviki temsil eden 17,7 trilyon yenlik genel hesap harcamalarını içeriyor. Ayrıca, paket, 2,7 trilyon yenlik vergi indirimi de kapsıyor.

Konuya ilişkin konuşan Takaiçi, ekonomik büyüme yoluyla sürdürülebilir kamu finansmanına ulaşabileceklerini belirterek, vergi gelirleri yeterli olmazsa, paketi yeni tahvil ihracıyla finanse edeceklerini ifade etti.

Bölge genelinde makroekonomik veri akışı da takip edilirken, Japonya'da ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı. Ülkede ekim ayına ilişkin dış ticaret açığı ise 231,8 milyar yen ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,30 düşüşle 48.677,50 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,80 azalışla 3.853,3 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,44 değer kaybıyla 3.835 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,95 kayıpla 25.330 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 85.357 puanda seyrediyor.