Asya borsaları yükseldi, dolar düştü

Asya hisse senedi piyasalarının çoğu Cuma günü yükselirken, ABD doları, Fed'in faiz artışı beklentisi ve yatırımcıların küresel durgunluk risklerinden endişe duymasıyla Mayıs ayından bu yana en zayıf seviyesinin yakınında kaldı.

ABD Hazine tahvil getirileri, bir gecede dört ayın en düşük seviyesinden yükselişe geçtikten sonra Tokyo'da yüksek seviyesini korudu. Japon devlet tahvili getirileri, Japonya Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrollerini daha da gevşetmek için yatırımcı baskısına karşı gelmesinden iki gün sonra düşüşünü sürdürdü.

Japon Nikkei (.N225) %0,16 yükselirken, Avustralya'nın gösterge endeksi (.AXJO) %0,09 yükseldi, ancak Güney Kore'den Kospi (.KS11) %0,24 düştü.

Hong Kong'lu Hang Seng (.HSI) %0,75 yükseldi

Asya piyasaları, S&P 500 (.SPX) %0,76 kayıpla Wall Street'te bir gecede yaşanan satış dalgasına rağmen bir miktar direnç gösterdi. E-Mini vadeli işlemleri ise yeniden açılışta küçük bir sıçrama gösterdi ve %0,24 arttı.