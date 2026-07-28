Asya borsalarında çip hisseleri öncülüğünde sert satış

Asya borsalarında yarı iletken hisseleri öncülüğünde satış dalgası hız kazandı.

MSCI Asya Pasifik Endeksi gün içinde yüzde 3,5'e kadar gerileyerek 22 Haziran'da gördüğü zirvenin yüzde 10'dan fazla altına indi ve teknik olarak düzeltme bölgesine girdi.

Piyasalarda çip hisselerindeki yoğun pozisyonlanma ve yapay zekâ temalı yükselişin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler satışları tetikleyen başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Japonya ve Güney Kore'de sert kayıplar

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 3,91 düşüşle 62.395,25 puana geriledi.

Seul'de KOSPI Endeksi ise Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerindeki sert satışların etkisiyle gün içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 6.081,78 puana kadar çekildi.

Çin'de teknoloji hisseleri geriledi

Çin ana kara piyasalarında Şanghay Bileşik Endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,98, CSI 300 Endeksi yüzde 2,25, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 3,42 ve ChiNext Endeksi yüzde 5,37 düştü.

Şanghay ve Shenzhen piyasalarında toplam işlem hacmi önceki seansa göre 21,7 milyar yuan azalarak 1,33 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Yapay zekâ donanımı, optik iletişim ve bellek çipi şirketlerinin hisseleri düşüşe öncülük ederken, GigaDevice taban fiyata geriledi. Cambridge Technology ve Dongshan Precision hisseleri de taban seviyeden işlem gördü.

Hong Kong'da teknoloji hisselerinde ayrışma

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi güne yükselişle başlamasına rağmen yönünü aşağı çevirerek öğle arasında yüzde 0,11 kayıpla 25.178,21 puana geriledi.

Hang Seng Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi. Horizon Robotics yüzde 5'in, NetEase yüzde 4'ün ve JD.com yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, Laopu Gold yüzde 22'den, Zhipu yüzde 16'dan ve MiniMax yüzde 11'den fazla değer kaybetti.

Bloomberg Intelligence analisti Vey-Sern Ling, yapay zekâ bağlantılı yarı iletken hisselerinde yatırımcı psikolojisinin açgözlülükten korkuya döndüğünü, yatırımcıların haber akışını temel etkisini değerlendirmeden satış gerekçesi olarak kullandığını ifade etti.