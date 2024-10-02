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Asya borsalarında negatif seyir hakim

Asya borsalarında Hong Kong hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsalarında negatif seyir hakim
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Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin ve Hindistan'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Orta Doğu'da artan gerilimin Asya piyasalarında da risk iştahını törpülemesine karşın, Çin'in açıkladığı ekonomik teşvik paketlerinin etkisiyle Hong Kong pozitif seyretmeye devam ediyor.

Öte yandan dün, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

İşiba'nın, görevini 27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere kadar yürütmesi bekleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi 36,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,1 azalışla 143,57 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 143,93 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 azalışla 37.793 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,2 düşüşle 2.561 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 5,7 yükselişle 22.332 puanda bulunuyor.

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