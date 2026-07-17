Asya teknoloji hisselerinde sert değer kaybı

ABD'de yarı iletken hisselerinde yaşanan sert satışların ardından Asya teknoloji hisseleri de haftanın son işlem gününde güçlü satış baskısı altında kaldı.

Yatırımcılar, yapay zeka yatırımlarının yüksek maliyetlerinin ne zaman kârlılığa dönüşeceğine ilişkin belirsizlikleri fiyatlamayı sürdürdü.

Japonya'da SoftBank hisseleri yüzde 9,2, Tokyo Electron yüzde 9 ve Advantest yüzde 9,4 değer kaybetti.

Japon bellek çipi üreticisi Kioxia'nın hisseleri ise gün içinde yüzde 16'ya varan düşüş yaşadı.

Şirketin piyasa değeri, geçen ay ulaştığı zirveden bu yana yüzde 52 azalırken yaklaşık 30 trilyon yen eridi.

Kioxia'daki satışlarda, ABD'de görülen patent davasında şirketin 229 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmesinin de etkili olduğu belirtildi.

TSMC güçlü bilançosuna rağmen geriledi

Tayvan'da TSMC hisseleri, beklentileri aşan ikinci çeyrek kârına rağmen yüzde 3,64 düştü. Şirketin yıllık sermaye harcaması beklentisini 52-56 milyar dolar aralığından 60-64 milyar dolara yükseltmesi, yatırımcıların agresif yatırım döngüsüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Hong Kong'da ise Tencent, Alibaba, Meituan, Kuaishou ve Baidu hisseleri günü ekside tamamladı.

ABD'deki satışlar Asya'ya yayıldı

Asya piyasalarındaki satışların temelinde, ABD teknoloji hisselerinde görülen sert düşüş yer aldı.

Nasdaq endeksi yüzde 1,47 gerilerken, VanEck Semiconductor ETF yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Arm Holdings, Micron Technology, AMD ve Broadcom hisseleri de yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetti.

ABD'de işlem gören SK Hynix hisseleri ise yüzde 13'ten fazla geriledi.

Analistler, son satışların sektörün uzun vadeli görünümündeki bozulmadan ziyade, son aylarda hızla yükselen yapay zeka temalı hisselerde kar realizasyonunu yansıttığını belirtti.