Ata Turizm, ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı
Ata Turizm payları, 11,20 TL’den gerçekleşen halka arzın ardından ilk işlem gününde tavan fiyat olan 12,32 TL’ye yükselirken, tavan seviyesinde 373 bin lot alıcı oluştu.
11-13 Şubat tarihlerinde toplanan talep ile halka arz edilen Ata Turizm paylardı ilk işlem gününde tavan fiyatı gördü.
Pay başına 11,20 TL fiyat ile halka arz edilen Ata Turizm payları şu sıralarda yüzde 10 artışla 12,32 TL'den işlem görüyor.
Tavan fiyatta 373.256 lot alıcı var ve 1.330.322 lot işlem gerçekleşti.
Halka arzda Ata Turizmin 280.000.00 adet payı 622.600'ü bireysel, 4.379'u yüksek talepte bulunan ve 163'u kurumsal olmak üzere 627.142 yatırımcıya satılmıştı.