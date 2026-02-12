Ata Turizm kaç lot verir (kişi başı)? Ata Turizm katılım endeksine uygun mu? sorusu borsa yatırımı planlayanların gündeminde. 11-12-13 Şubat tarihlerinde yatırımcıların taleplerini toplayacak olan Ata Turizm halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek. ATATR koduyla halka arzın ardından Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Ata Turizm’in halka arz detaylarını haberimizde paylaştı.

ATA TURİZM KAÇ LOT VERİR (KİŞİ BAŞI)?

Ata Turizm’in kişi başı minimum 60 maksimum ise 747 lot dağıtması bekleniyor. Hesaplamalara sürecin ardından netlik kazanacak. Haberimizi güncelleyeceğiz…

Tahsisat Grupları

112.000.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

28.000.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı

112.000.000 Lot (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

28.000.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

İzahname, Sayfa 219.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

150 Bin katılım ~ 747 Lot (8366 TL).

250 Bin katılım ~ 448 Lot (5017 TL).

350 Bin katılım ~ 320 Lot (3584 TL).

500 Bin katılım ~ 224 Lot (2508 TL).

700 Bin katılım ~ 160 Lot (1792 TL).

Milyon katılım ~ 102 Lot (1142 TL).

6 Milyon katılım ~ 70 Lot (784 TL).

2 Milyon katılım ~ 60 Lot (672 TL).

Bireysel Yatırımcı Grubu.

ATA TURİZM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

HAYIR. Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş. (ATATR) katılım endeksine uygun değildir. Ata Turizm’in halka arzı ile ilgili yayımlanan halka arz dokümanlarına göre şirketin halka arzı Borsa İstanbul Katılım Endeksi’ne uygun değil. Faizsiz finans prensiplerine göre yatırım yapan ve bu endekse duyarlı yatırımcılar için ATATR kodlu halka arz uygunluk kriterlerini sağlamıyor.