Ata Turizm yarın borsada işlem görmeye başlıyor

Borsa İstanbul, Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. paylarının 19 Şubat'ta Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Şirket paylarının halka arzı 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde borsa dışında gerçekleştirildi ve 17 Şubat 2026 tarihli Borsa kararı doğrultusunda şirketin sermayesini temsil eden 802 milyon 845 bin 890 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi kapsamında kota alındı.

Halka arz edilen 280 milyon TL nominal değerli paylar 11,20 TL baz fiyatla, "ATATR" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak. İlgili sırada uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.