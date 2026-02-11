Ata Turizm’de halka arz takvimi netleşti

Ata Turizm halka arzında talep toplama tarihleri 11, 12 ve 13 Şubat olarak açıklandı.

Şirketin çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 562.845.890 TL’den 802.845.890 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 240.000.000 TL nominal değerli 240.000.000 adet B Grubu paylar ile mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu paylar olmak üzere toplam 280.000.000 TL nominal değerli 280.000.000 adet B Grubu paylar halka arz edilecek.

Halka arzda pay başına fiyatın 11,2 TL belirlendiği halka arzda büyüklüğün 3,14 milyar TL olması bekleniyor.