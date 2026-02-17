Ata Turizm'in halka arz büyüklüğü belli oldu: İşlem tarihi açıklandı

Ata Turizm'in 3,14 milyar lira büyüklükteki halka arzı tamamlanırken, yurt dışı kurumsal yatırımcılar halka arzdan yüzde 10 pay aldı.

Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda talep 11-13 Şubat'ta toplandı.

Tera Yatırım'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre halka arz edilen 280 milyon lira nominal değerli payların tamamı pay başına 11,2 lira fiyattan satılırken dağıtımın dağıtımın %40'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, %10'u yüksek talepte bulunan yatırımcı grubuna, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcıya, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapıldı.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisatın 1.2 katı, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 30.9 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,7 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2.9 katı talep geldi. Gelen toplam talep tahsisatın 5,7 katı oldu.

19 Şubat'ta işlem görmeye başlayacak

Borsa İstanbul, 17 Şubat’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yaptığı açıklamada Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret’in 19 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işleme başlayacağını belirtti.

Duyuruda, Ata Turizm’in sermayesini temsil eden 802.845.890 TL nominal değerli paylarının kota alındığı, halka arz edilen 280.000.000 TL nominal değerli şirket paylarının 19.02.2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 11,20 TL/pay baz fiyat, “ATATR.E” kodu ve sürekli yöntem işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı kaydedildi. İlgili sırada maksimum emir değerinin 1.000.000 TL olarak belirlendiği ifade edildi.