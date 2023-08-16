Avrupa borsaları, Almanya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, günü küresel enflasyona ve büyümeye ilişkin endişelerle Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 düşüşle 455,29 puana geriledi.
Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 7.260,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 gerileyerek 28.169,96 puana indi.
Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalarak 7.356,88 puana geriledi.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 artarak 15.789,45 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.09 itibarıyla yüzde 0,083’lük gerilemeyle 1,09 seviyesinde bulunuyor.