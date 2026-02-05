Avrupa borsaları Almanya hariç günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artışla 618.12 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 46,636.43 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 yükselerek 10,402.34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 değer kazanarak 8,262.16 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52 değer kaybıyla 24,652.24 puana geriledi.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 20.56 itibarıyla yüzde 0,152 düşüşle 1.18 seviyesinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde yatırımcıların odağı değerli metallerdeki satış dalgasının bitmesinin ardından tekrar şirket bilançolarına çevrilirken, bölgede Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararları bekleniyor. Her iki bankanın da faizde değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor.

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilere göre, aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.