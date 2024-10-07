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Avrupa borsaları, Almanya hariç günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları, Almanya hariç günü yükselişle tamamladı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 519,48 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 8.303,62 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 yükselerek 33.814,52 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 artarak 7.576,02 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybederek 19.104,1 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 1,098 seviyelerinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde eylülde eksi 15,4 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 13,8 puan oldu.

Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında yıllık yüzde 4,7 düşerek 269,5 milyar avroya geriledi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı.

Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 5,8 düştü.

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