Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 574,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 9.721 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 43.111 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,6 düşüşle 16.047 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 azalışla 8.199 puan seviyesinde bulunuyor. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 artışla 24.196 puanda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalardaki risk iştahını azaldığını söyledi.

Avrupa tarafında ise ECB'nin bugünkü faiz kararı ile karar sonrasında Başkan Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme patikasına yönelik sinyaller aranacak.